NYT: оппозиция в Сирии заверила, что не позволит ИГИЛ присоединиться к ней

Представители вооружённой сирийской оппозиции заявили, что не позволят террористам ИГИЛ* принимать участие в их деятельности, пишет The New York Times.
В материале американского издания утверждается, что данное заверение получила администрация Соединённых Штатов. Оно было передано через посредников. Посредниками выступили турецкие власти.
По данным источников, Вашингтон передал через правительство Турции сообщение вооружённой оппозиции САР, что к операции против правительственных сил "не должны привлекаться боевики ИГИЛ.
«По тому же каналу вооружённая оппозиция ответила, что не намерена позволить ИГИЛ с ней ассоциироваться», — говорится в публикации и уточняется, что сообщения, передавались по «дипломатическим, военным, а также разведывательным каналам».
Ранее американские военные заявили, что ВВС США нанесли более 70 ударов по лагерям ИГИЛ в Сирии. Они добавили, что это сделано для того, чтобы помешать террористам группировки «воспользоваться нестабильностью» в Сирийской Арабской Республике.
* Террористическая организация, запрещённая в РФ.