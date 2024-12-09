Протестующие в Тбилиси «украсили» елку и обстреляли парламент фейерверками

Власти Тбилиси установили у парламента на проспекте Руставели новогоднюю елку. Ее лозунгами «украсили» протестующие, сообщают очевидцы.
Фотографии елки появились в социальных сетях. Ее «украшением» стали флаги Грузии, Украины, Евросоюза и США. Также на дереве появились фотографии людей, которые пострадали от рук сотрудников правоохранительных органов.
Своеобразное рождественское поздравление закончилось обстрелом здания парламента из фейерверка. Толпа при этом одобрительно кричала.
Также активисты продолжили забрасывать металлический забор здания камнями. Полицейские пока в протест не вмешиваются. В центре продолжают находиться около тысячи человек.
Напомним, что акции протеста проводятся с 28 ноября. Причиной стало объявление решения правительства приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
В эти выходные оппозиция собралась в центре в 11-й раз. В основном она находится на проспекте Руставели.