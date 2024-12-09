Замглавы МИД Польши Душчык заявил, что наплыв мигрантов из Сирии увеличится

Заместитель министра иностранных дел Польши Мачей Душчик заявил, что страна, готовясь к председательству в Совете ЕС в первой половине 2025 года, прогнозирует увеличение миграционного потока из Сирии из-за текущих событий в регионе.
Об этом Душчик сообщил в своем обращении на платформе Х*.
По словам чиновника, польская сторона рассматривает различные сценарии миграции, вызванные политическими изменениями в Сирии, и акцентирует внимание на необходимости обеспечения безопасности.
Ранее вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев выразил мнение, что гражданская война в Сирии пока еще не закончится, перспективы дальнейшего развития ситуации пока неизвестны.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.