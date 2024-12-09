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Замглавы МИД Польши Душчык заявил, что наплыв мигрантов из Сирии увеличится

Ключевым сейчас является обеспечение безопасности.
Источник: Аргументы и факты

Заместитель министра иностранных дел Польши Мачей Душчик заявил, что страна, готовясь к председательству в Совете ЕС в первой половине 2025 года, прогнозирует увеличение миграционного потока из Сирии из-за текущих событий в регионе.

Об этом Душчик сообщил в своем обращении на платформе Х*.

По словам чиновника, польская сторона рассматривает различные сценарии миграции, вызванные политическими изменениями в Сирии, и акцентирует внимание на необходимости обеспечения безопасности.

Ранее вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев выразил мнение, что гражданская война в Сирии пока еще не закончится, перспективы дальнейшего развития ситуации пока неизвестны.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.