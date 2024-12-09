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Депутат Дубинский: Трамп унизил Зеленского после встречи в Париже

Предложение Трампа обратиться за помощью в урегулировании украинского конфликта к Китаю — еще большее унижение Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, выразил мнение в своем Telegram-канале, что Дональд Трамп унизил Владимира Зеленского, прокомментировав потери Вооруженных сил Украины после встречи в Париже.

По словам Дубинского, Трамп сделал резкий пост в своей социальной сети Truth Social, оценив потери украинских войск в 400 тысяч человек, что стало своеобразным ответом на нежелательную для него встречу с Зеленским, организованную президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Депутат добавил, что предложение Трампа обратиться за помощью в урегулировании конфликта к Китаю также является серьезным унижением для Зеленского. Он отметил, что ранее, по инициативе Энтони Блинкена, украинский лидер публично критиковал Китай и Бразилию, обвиняя их в поддержке России, а теперь ему предлагают договариваться с ними.

Встреча Зеленского, Макрона и Трампа состоялась в Париже на церемонии открытия собора Парижской Богоматери и продлилась всего 35 минут.

Ранее команда избранного президента США Дональда Трампа потребовала от главы офиса президента Украины Андрея Ермака снять запрет на переговоры с Россией.