Депутат добавил, что предложение Трампа обратиться за помощью в урегулировании конфликта к Китаю также является серьезным унижением для Зеленского. Он отметил, что ранее, по инициативе Энтони Блинкена, украинский лидер публично критиковал Китай и Бразилию, обвиняя их в поддержке России, а теперь ему предлагают договариваться с ними.