Украина раскрыла условия кредита на $20 млрд за счет замороженных активов России

В октябре 2024 года страны «Большой семерки» согласовали план предоставления Украине займа в размере $50 млрд из замороженных российских активов. Из них $20 млрд выделят США, а оставшиеся $30 млрд — страны ЕС и другие участники G7. По условиям соглашения, кредит будет предоставлен в двустороннем формате, а его обслуживание начнется с декабря 2024 года и завершится к 2027 году.