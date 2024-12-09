Ульянов подтвердил прибытие Асада в Москву

Россия не предаёт друзей в сложных ситуациях и в этом отличается от Соединённых Штатов, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он прокомментировал информацию о том, что ушедший в отставку президент САР Башар Асад прибыл в российскую столицу.
«Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предаёт друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — написал Ульянов в Telegram.
Ранее сообщалось, что Асад с членами своей семьи прибыл в российскую столицу. Российская Федерация предоставила Асаду и его родственникам убежище, исходя из соображений гуманитарного характера.
В МИД РФ сообщили, что сирийский лидер Башар Асад добровольно оставил свой пост.
В Белом доме заявили, что действующий американский лидер Джо Байден собрался «привлечь Асада к ответственности».