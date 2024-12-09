Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов подтвердил прибытие Асада в Москву

Постпред РФ подчеркнул, что Россия не предаёт друзей в сложных ситуациях.

Россия не предаёт друзей в сложных ситуациях и в этом отличается от Соединённых Штатов, заявил постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он прокомментировал информацию о том, что ушедший в отставку президент САР Башар Асад прибыл в российскую столицу.

«Башар Асад и его семья в Москве. Россия не предаёт друзей в трудных ситуациях. В этом разница между Россией и США», — написал Ульянов в Telegram.

Ранее сообщалось, что Асад с членами своей семьи прибыл в российскую столицу. Российская Федерация предоставила Асаду и его родственникам убежище, исходя из соображений гуманитарного характера.

В МИД РФ сообщили, что сирийский лидер Башар Асад добровольно оставил свой пост.

В Белом доме заявили, что действующий американский лидер Джо Байден собрался «привлечь Асада к ответственности».