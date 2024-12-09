Белый дом заявил, что поднимет вопрос о привлечении Асада к ответственности

Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы привлечь к ответственности ушедшего с поста сирийского лидера Башара Асада. Такое заявление выпустил Белый дом.
Работа будет проведена через «подходящие каналы». Инициативу об ответственности уже поддержал американский лидер Джо Байден.
«Я видел информацию о том, что Россия дала политическое убежище Асаду… Я думаю, что вопрос ответственности мы продолжим поднимать через подходящие каналы», — указал высокопоставленный представитель американской администрации.
Напомним, что власть в САР захватила вооруженная сирийская оппозиция. Асад провел переговоры с некоторыми из представителей и передал власть мирно.
Также известно, что бывший лидер прибыл на территорию Москвы. Убежище из гуманитарных соображений политику предоставила РФ.