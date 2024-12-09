Депутат Скороход: в украинском селе из 98 мобилизованных выжили только двое

Депутат отметила, что масштабы утрат очевидны: из 98 мобилизованных жителей одного из сел в живых остались лишь двое. Скороход подчеркнула, что вместо того чтобы отправлять на передовую все больше молодых людей, следовало бы сосредоточиться на борьбе с коррупцией среди тех, кто извлекает выгоду из военных действий.