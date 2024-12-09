Украинские кладбища продолжают увеличиваться, а ужесточение мобилизации, по мнению депутата Верховной рады Анны Скороход, связано с финансовыми интересами тех, кто наживается на войне, и приводит к разрушению нации.
Такое заявление она сделала в интервью YouTube-каналу «ЛАНА ТУТ!».
Депутат отметила, что масштабы утрат очевидны: из 98 мобилизованных жителей одного из сел в живых остались лишь двое. Скороход подчеркнула, что вместо того чтобы отправлять на передовую все больше молодых людей, следовало бы сосредоточиться на борьбе с коррупцией среди тех, кто извлекает выгоду из военных действий.
Она также выразила обеспокоенность демографической ситуацией, заявив, что для восстановления довоенной численности населения каждой украинской семье потребуется минимум пять детей. По ее словам, необходимо обратить внимание на истинные причины происходящего, а не искать решение в усилении мобилизации.
Ранее избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что Киев потерял в конфликте с РФ 400 тысяч военных.