Протестующие в Тбилиси накинулись на пророссийских блогеров из США и Италии

Инцидент произошел во время воскресного митинга, где Ланкастер снимал протесты. Участники митинга узнали его и начали высказывать оскорбления, толкать его и Лучиди, препятствуя их работе. Ситуация обострилась, когда вокруг собралось еще больше агрессивно настроенных людей. Протестующие выкрикивали обидные лозунги, задавали вопросы о его отношении к российскому президенту и посещении Абхазии.