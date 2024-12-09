Протестующие в Тбилиси накинулись на пророссийских блогеров из США и Италии

В Тбилиси группа протестующих проявила агрессию в отношении двух известных пророссийских блогеров — гражданина США Патрика Ланкастера и гражданина Италии Андреа Лучиди, сообщает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел во время воскресного митинга, где Ланкастер снимал протесты. Участники митинга узнали его и начали высказывать оскорбления, толкать его и Лучиди, препятствуя их работе. Ситуация обострилась, когда вокруг собралось еще больше агрессивно настроенных людей. Протестующие выкрикивали обидные лозунги, задавали вопросы о его отношении к российскому президенту и посещении Абхазии.
Из-за угроз блогерам, а также британскому фотографу, который был с ними, пришлось укрыться в ближайшем отеле. Там они ожидали, пока толпа разойдется, и покинули место происшествия только на такси.
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что встретилась в Париже с американским миллиардером Илоном Маском и ждет его визита в Грузию.