Глава МИД Ирана Арагчи: в Сирии может начаться гражданская война

Вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в республике. О возможных последствиях предупредил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании.
По его словам, теперь в Сирии может начаться гражданская война. Противостояние способно привести к распаду страны.
«Мы следим за развитием событий в Сирии и не хотим допустить возникновения опасений», — отметил Арагчи.
Он добавил, что международное сообщество должно сработать на то, чтобы не допустить превращения страны в убежище для террористов. Особенно Иран беспокоит работа израильской стороны. Она уже начала предпринимать «некоторые действия».
Речь идет о том, что армия Израиля вторглась в буферную зону на границе с Сирией. Тель-Авив уверяет, что эти меры необходимы для того, чтобы принять «оборонительные действия».