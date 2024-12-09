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Глава МИД Ирана Арагчи: в Сирии может начаться гражданская война

Аббас Арагчи отметил, что нужно не допустить, чтобы республика превратилась в убежище для террористов.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженная сирийская оппозиция захватила власть в республике. О возможных последствиях предупредил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании.

По его словам, теперь в Сирии может начаться гражданская война. Противостояние способно привести к распаду страны.

«Мы следим за развитием событий в Сирии и не хотим допустить возникновения опасений», — отметил Арагчи.

Он добавил, что международное сообщество должно сработать на то, чтобы не допустить превращения страны в убежище для террористов. Особенно Иран беспокоит работа израильской стороны. Она уже начала предпринимать «некоторые действия».

Речь идет о том, что армия Израиля вторглась в буферную зону на границе с Сирией. Тель-Авив уверяет, что эти меры необходимы для того, чтобы принять «оборонительные действия».