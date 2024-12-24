Глава минобороны США обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии

«Госсекретарь Остин и министр Гюлер подтвердили важность тесной координации между США и Турцией для предотвращения дальнейшей эскалации и без того нестабильной ситуации, а также для предотвращения любого риска для вооруженных сил и партнеров США и выполнения миссии по разгрому ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ)», — говорится в заявлении.