Глава минобороны США обсудил с турецким коллегой ситуацию в Сирии

«Госсекретарь Остин и министр Гюлер подтвердили важность тесной координации между США и Турцией для предотвращения дальнейшей эскалации и без того нестабильной ситуации, а также для предотвращения любого риска для вооруженных сил и партнеров США и выполнения миссии по разгрому ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что Остин и Гюлер также обсудили опасность и риски деятельности террористических группировок в регионе.
Ранее в этот день действующий американский президент Джо Байден заявил, что администрация США намерена продолжать борьбу против международной террористической организации ИГ и не допустит ее возрождения. Также он добавил, что США планируют продолжать свою «операцию против ИГ, включая обеспечение безопасности мест лишения свободы, где содержатся боевики ИГ в качестве заключенных».
Также сообщалось о взятии сирийскими формированиями под контроль тюрьмы «Сейдная» в пригороде Дамаска. Они выпустили всех заключенных. Силы оппозиции штурмовали и иранское посольство в Дамаске.
В воскресенье информационное агентство AFP сообщило о пожаре в президентском дворце Башара Асада в Дамаске. А Национальная коалиция революционных и оппозиционных сил Сирии заявила о работе над формированием «переходного руководящего органа власти».
Между тем премьер-министр САР Мухаммед Гази аль-Джалали заявил, что большинство министров сирийского правительства остаются в Дамаске. Он подчеркнул, что готов сотрудничать с любым руководством, выбранным народом.
29 ноября глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал активизацию оппозиции частью плана США на фоне поражения Израиля в Ливане. В Белом доме отвергли свою причастность к происходящему.
Днем ранее сообщалось, что вооруженные формирования совершили крупную атаку в Алеппо и Идлибе, а армия Сирии принялась ее отражать, нанеся серьезный урон технике и живой силе боевиков.