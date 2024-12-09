Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости охарактеризовал удары Вооружённых сил Украины по гражданским объектам и мирным жителям как бесчеловечную агонию.
Сальдо отметил, что атаки участились, при этом под удар попадают машины скорой помощи, магазины и рынки. По его словам, складывается впечатление, что украинская армия направляет свои действия не против российских военных, а против мирного населения.
Он подчеркнул, что такие действия свидетельствуют о стремлении сеять страх среди жителей, однако, по его мнению, это не приносит ожидаемого результата — люди не поддаются запугиванию.
Ранее стало известно, что более четверти ударов, наносимых Вооруженными силами Украины по гражданским объектам в приграничных районах России, приходится на Херсонскую область.