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Al Jazeera: ВВС Израиля нанесли удар по складу оружия к югу от Дамаска

Как передает телеканал, бомбардировке подверглось хранилище оружия, которое принадлежало сирийской армии.

Источник: Reuters

БЕЙРУТ, 9 декабря. /ТАСС/. Израильская военная авиация нанесла удар по складу вооружения на юге Сирии. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, бомбардировке подверглось хранилище оружия, которое принадлежало сирийской армии, близ города Изра, расположенного в провинции Дераа в 70 км к югу от Дамаска. Авианалет сопровождался серией взрывов.

В последнее время израильская армия регулярно наносит удары по подобным объектам, опасаясь, что находящееся там оружие может быть применено «враждебными элементами» против еврейского государства.