Генштаб ЦАХАЛ назвал САР «четвёртым фронтом» для сухопутных войск Израиля

Халеви добавил, что в настоящее время израильская сторона располагает «отличными сухопутными войсками с отлаженным взаимодействием». Речь идёт о пехотных, бронетанковых инженерных и артиллерийских подразделениях. По словам Халеви, они «тесно связаны с другими видами войск» в составе ЦАХАЛ, в том числе ВВС.