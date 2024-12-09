Генштаб ЦАХАЛ назвал САР «четвёртым фронтом» для сухопутных войск Израиля

Начальник Генштаба армии Израиля Герци Халеви объявил, что израильские сухопутные войска в приграничные районы Сирийской Арабской Республики.
Он утверждает, что Израиль открыл для себя «четвёртый фронт».
«Мы ведём бои на четырёх фронтах. Сухопутные войска задействованы в боях на четырёх фронтах: против терроризма в Иудее и Самарии, в Газе, в Ливане, а минувшей ночью мы развернули войска на сирийской территории», — заявил Халеви.
Заявление прозвучало в ходе встречи начальника Генштаба с военными. Его обнародовала пресс-служба ЦАХАЛ.
Халеви добавил, что в настоящее время израильская сторона располагает «отличными сухопутными войсками с отлаженным взаимодействием». Речь идёт о пехотных, бронетанковых инженерных и артиллерийских подразделениях. По словам Халеви, они «тесно связаны с другими видами войск» в составе ЦАХАЛ, в том числе ВВС.
Напомним, «Иудеей и Самарией» в Израиле называют Западный берег реки Иордан.
В воскресенье ВВС Израиля нанесли массированные удары в Сирии. В частности, военные самолёты атаковали объекты в Дамаске.