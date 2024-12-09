Израиль впервые за полвека вторгся на территорию Сирии, сообщила NYT

Ранее арабоязычный представитель израильской армии Авихай Эдри призвал жителей пяти приграничных населенных пунктов на юге Сирии оставаться в своих домах и не выходить на улицу в целях безопасности. По информации израильской гостелерадиокомпании Kan, ЦАХАЛ в воскресенье заняла сирийский форпост на горе Хермон после того, как армия Сирии покинула свои позиции в буферной зоне.