Трамп назначит адвоката Алину Хаббу своим советником в Белом доме

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что его советником станет адвокат Алина Хабба.
«Рад сообщить, что Алина Хабба присоединится к моей команде Белого дома в качестве советника президента», — написал он в своей соцсети Truth Social.
Республиканец отметил, что Хабба уже стала «бесценным советником» для предвыборного штаба, а также переходной команды.
Напомним, адвокат Алина Хабба представляет интересы Трампа с 2021 года в делах против него о мошенничестве и клевете. Кроме того, она выступала на предвыборных мероприятиях республиканца.
Ранее сообщалось, что Хабба, известная благодаря агрессивному и напористому стилю защиты, может занять должность пресс-секретаря Белого дома. Подробности — в материале aif.ru.