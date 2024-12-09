РФ ожидает проведения запрошенных Москвой консультаций СБ ООН по Сирии 9 декабря — миссия

«В связи с последними событиями в Сирии и их последствиями для СООННР (Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением — ред.), Россия запросила срочные консультации», — сказал источник.
Он отметил, что консультации запрошены на понедельник во второй половине дня. Докладчиками должны выступать заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло и заместитель генсека Всемирной Организации по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.
Консультации Совбеза ООН проходят в закрытом режиме.
Россия ожидает, что запрошенные Москвой консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии пройдут во второй половине дня 9 декабря, сообщил первый зампостпреда миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский.