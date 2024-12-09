WSJ: демократы злятся на Байдена за самоустранение от власти после выборов

Представители Демократической партии США злятся на нынешнего президента Джо Байдена за то, что он отстранился от руководства страной в переходный период. Подробности сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их словам, в данный момент политику Вашингтона определяет новоизбранный лидер Дональд Трамп. Однако процесс инаугурации состоится только в январе.
Так, например, Байден проигнорировал открытие Собора Парижской Богоматери в Париже после восстановления. Трамп же не только приехал во Францию, но и провел переговоры с лидером страны Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.
Также новый хозяин Белого дома раньше своего оппонента прокомментировал ситуацию в Сирии. Он отреагировал на конфликт почти на сутки до официального лидера.
Демократы считают, что Байден пропал из общественного поля намеренно. Однако, по их мнению, он должен противодействовать выдвижению кандидатов Трампа на высокие должности.
«Байден одна из самых хромых из всех хромых уток, которые были у демократов. Это огромная упущенная возможность», — указал один из негодующих.
Ранее сообщалось, что Трамп уже активно работает по вопросу украинского кризиса. Так, он заявил, что что Киеву после того, как он вступит в должность главы Белого дома, не стоит ожидать тех же объемов военной помощи от Вашингтона, которые были до него.