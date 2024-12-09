WSJ: демократы злятся на Байдена за самоустранение от власти после выборов

Ранее сообщалось, что Трамп уже активно работает по вопросу украинского кризиса. Так, он заявил, что что Киеву после того, как он вступит в должность главы Белого дома, не стоит ожидать тех же объемов военной помощи от Вашингтона, которые были до него.