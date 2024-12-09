Дэвис назвал эти заявления крайне значимыми и призвал их не игнорировать. Он отметил, что обвинения в адрес его и Карлсона в проплаченной позиции выглядят несерьёзно на фоне угрозы ядерной войны, подчеркнув, что подобное мышление может привести к опасным последствиям для Соединённых Штатов.