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Подполковник Дэвис призвал США серьезно отнестись к предупреждениям Лаврова

Лавров подчеркнул, что Москва не исключает ударов, включая по территории США, если те продолжат обострять конфликт.

Источник: Аргументы и факты

Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в своём выступлении на YouTube-канале призвал внимательно относиться к словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прозвучавшим в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Лавров подчеркнул, что Москва не исключает ударов, включая по территории США, если те продолжат обострять конфликт.

Дэвис назвал эти заявления крайне значимыми и призвал их не игнорировать. Он отметил, что обвинения в адрес его и Карлсона в проплаченной позиции выглядят несерьёзно на фоне угрозы ядерной войны, подчеркнув, что подобное мышление может привести к опасным последствиям для Соединённых Штатов.

Сергей Лавров также заявил, что Россия готова использовать любые средства для ответа на стратегические угрозы и отправить дополнительные «сигналы» Лондону и Брюсселю, если они не сделают выводов из предыдущих действий, таких как удар «Орешником».

Между тем запись интервью американского журналиста Такера Карлсона с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым набрала 6 миллионов просмотров.