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NYT: Израиль впервые за последние полвека вошел на территорию Сирии

В последний раз ВВС Израиля вторгались в Сирию во время Октябрьской войны 1973 года.

Армия Израиля в эти выходные вошла на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Это событие произошло впервые с 1973 года, пишет издание New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников.

По данным СМИ, демилитаризованная зона не пересекалась в течение 50 лет. В выходные произошло первое вторжение с момента Октябрьской войны.

Тель-Авив предпринял такие меры, чтобы контролировать военные объекты возле Голанских высот. Власти боятся, что вооруженная сирийская оппозиция может взять их в использование против еврейского государства.

Напомним, что Армия обороны Израиля контролирует сирийский форпост на горе Хермон. Это произошло после оставления армией САР позиций в буферной зоне.

В воскресенье ВВС Израиля нанесли массированные удары в Сирии. В частности, военные самолёты атаковали объекты в Дамаске.