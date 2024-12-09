NYT: Израиль впервые за последние полвека вошел на территорию Сирии

Армия Израиля в эти выходные вошла на территорию Сирии за пределами Голанских высот. Это событие произошло впервые с 1973 года, пишет издание New York Times со ссылкой на двух израильских чиновников.
По данным СМИ, демилитаризованная зона не пересекалась в течение 50 лет. В выходные произошло первое вторжение с момента Октябрьской войны.
Тель-Авив предпринял такие меры, чтобы контролировать военные объекты возле Голанских высот. Власти боятся, что вооруженная сирийская оппозиция может взять их в использование против еврейского государства.
Напомним, что Армия обороны Израиля контролирует сирийский форпост на горе Хермон. Это произошло после оставления армией САР позиций в буферной зоне.
В воскресенье ВВС Израиля нанесли массированные удары в Сирии. В частности, военные самолёты атаковали объекты в Дамаске.