Минобороны Южной Кореи: президент остается верховным главнокомандующим

Ранее глава правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун сказал, что президент не будет участвовать в государственных делах, включая международные отношения, вплоть до его «контролируемой досрочной отставки». 7 декабря перед голосованием по импичменту президент Юн Сок Ёль заявил, что вверяет государственные дела, включая вопрос о своем сроке, правящей партии и правительству. Импичмент президенту объявлен не был из-за бойкота голосования правящей партией. Хан Дон Хун пояснил, что для стабильности страны «контролируемая отставка лучше импичмента».