Минобороны Южной Кореи: президент остается верховным главнокомандующим

СЕУЛ, 9 декабря. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль остается верховным главнокомандующим вооруженными силами страны. Об этом заявили в министерстве национальной обороны государства.
«[Полномочия верховного главнокомандующего] остаются за президентом», — сказал официальный представитель оборонного ведомства Чон Ха Гю, отвечая на соответствующий вопрос. Введение военного положения в нарушение конституции, как считает оппозиция, стало основанием для начала процедуры импичмента главы государства.
Ранее глава правящей партии «Гражданская сила» Хан Дон Хун сказал, что президент не будет участвовать в государственных делах, включая международные отношения, вплоть до его «контролируемой досрочной отставки». 7 декабря перед голосованием по импичменту президент Юн Сок Ёль заявил, что вверяет государственные дела, включая вопрос о своем сроке, правящей партии и правительству. Импичмент президенту объявлен не был из-за бойкота голосования правящей партией. Хан Дон Хун пояснил, что для стабильности страны «контролируемая отставка лучше импичмента».