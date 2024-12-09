Освобождение села Благодатное позволяет ВС РФ усилить давление на ВСУ

Освобождение села Благодатное на юге Донецкой Народной Республики создает возможности для российских войск усилить давление на украинские силы, находящиеся в Великой Новоселке, и ускорить охват этого населенного пункта.
Об этом сообщили представители силовых структур в беседе с ТАСС.
По их словам, контроль над Благодатным открывает путь к Великой Новоселке с юго-западного направления и способствует обходу украинских позиций с фланга.
Напомним, 8 декабря российские войска взяли под контроль населенный пункт Благодатное в Донецкой Народной Республике. За сутки поражены инфраструктура военных аэродромов и объекты энергетики, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Украины.