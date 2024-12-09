Министра строительства назначили в Хабаровском крае

В августе 2012 года присоединилась к команде АО «РЭИН» (в прошлом АО Русатом Оверсиз) в должности Исполнительного Вице-президента — директора по развитию бизнеса и продажам компании. Занималась управлением и координацией работ по анализу потенциальных рынков, формированию оптимального комплексного продуктового и сервисного предложения Госкорпорации «Росатом», руководила наиболее важными проектами компании за рубежом.