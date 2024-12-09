И.о министра строительства назначили в Хабаровском крае. Информация об этом появилась на сайте краевого Минстроя, сообщает ИА AmurMedia.
Пост министра строительства доверили Анастасии Зотеевой, которая ранее была генеральным директором АО «Аккую нуклеар».
Зотеева Анастасия Геннадиевна окончила МГУ им. Ломоносова по специальности «Прикладная математика», вела научную работу по теме «Прикладная математика» в Институте экономики стран Восточной Европы в Стокгольме, Швеция.
Занимала руководящие должности в АО «Брансвик Варбург Корпоративные Финансы», банке «ЗЕНИТ» и инвестиционной группе «Ренессанс Капитал». В 2000 году возглавила УК «НИКойл», после реорганизации которой в 2005 году назначена на должность Главного исполнительного директора Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». В 2007 году возглавила российскую инвестиционную компанию «Русэнергоинвест».
В августе 2012 года присоединилась к команде АО «РЭИН» (в прошлом АО Русатом Оверсиз) в должности Исполнительного Вице-президента — директора по развитию бизнеса и продажам компании. Занималась управлением и координацией работ по анализу потенциальных рынков, формированию оптимального комплексного продуктового и сервисного предложения Госкорпорации «Росатом», руководила наиболее важными проектами компании за рубежом.
С декабря 2016 года — генеральный директор АО «РЭИН».
С февраля 2019 года — генеральный директор и председатель совета директоров АО «Аккую нуклеар» (проект первой АЭС в Турции).
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что пост министра строительства Хабаровского края покинул Алексей Дубов, который занимал должность т министра с 3 марта 2023 года.