Пушков сделал неожиданный вывод после заявления Трампа об Украине

По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.