Башар Асад с семьей в Москве, Россия дала им убежище

«Многое происходит на Ближнем Востоке. После 13 лет гражданской войны в Сирии и более полувека жесткого авторитарного правления Башара Асада и его отца, силы повстанцев заставили Асада уйти в отставку и покинуть страну, — заявил Байден в Белом доме. — Сейчас неизвестно, где он находится, но есть опасения, что он может быть в Москве. Режим Асада пал, что стало важным актом справедливости. Это исторический шанс для сирийцев построить лучшее будущее, но и момент неопределенности и рисков».