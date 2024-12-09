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МИД Ирана заявил об «удивлении» Асада «неспособностью» сирийской армии

Отступление сирийской армии и скорость развития событий была неожиданной и «удивила» в том числе Асада, заявил глава МИД Ирана. Он предупредил об угрозе гражданской войны в стране и расширении конфликта на весь регион.

Источник: AP 2024

У Ирана были данные о возможном наступлении антиправительственных сил, которые он передал правительству Сирии, потому отступление сирийской армии и скорость продвижения повстанцев стали неожиданностью, заявил глава иранского МИДа Аббас Аракчи, передает Tasnim.

«Что было удивительно, так это неспособность сирийской армии справиться с ситуацией, а во-вторых, скорость развития событий, которая была неожиданной. Сам господин [экс-президент Сирии] Башар Асад был удивлен тем, как действовала его собственная армия, и было ясно, что в самой Сирии нет правильного анализа. Я думаю, что сирийская армия была в плену психологической войны», — сказал он.

Что касается опасений в отношении Сирии, глава иранского МИДа предупредил о возможной гражданской войне, распаде страны или ее «полного краха и превращении в безопасное убежище для террористов». Кроме того, существует вероятность расширения конфликта на весь регион, отметил Аракчи.

Взаимодействие Ирана с будущим правительством Сирии будет зависеть от их действий, продолжил он. «Наше взаимодействие с ними будет зависеть от их поведения. Как они будут относиться к шиитам и так далее. Мы определяем нашу политику, исходя из их поведения», — рассказал министр.

Иран был одним из главных союзников Асада и оказывал ему военную поддержку с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году. По завершении активной фазы боевых действий на территории страны оставались военные советники Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Кроме того, Иран через территорию Сирии мог поддерживать, в том числе поставками оружия, своих прокси в Ливане — «Хезболлу».

Reuters со ссылкой на два источника в ливанских силах безопасности сообщил после падения режима Асада, что «Хезболла» вывела все свои силы с территории Сирии.

27 ноября сирийские повстанцы начали наступление, продвигаясь в провинция Идлиб, Алеппо и Хама. 29 ноября они заявили о контрлле над городом Алеппо. Сирийская армия на следующий день признала свое отступление.

В ночь на 8 декабря антиправительственные силы заняли столицу Сирии — Дамаск. На этом фоне президент Башар Асад сложил полномочия и покинул страну, получив убежище в России. Премьер-министр страны Мухаммед Гази аль-Джалали объявил о готовности мирно передать власть.

В Дамаске повстанцы и их сторонники вошли в ряд правительственных зданий, включая посольство Ирана, и разгромили их. The New York Times писала, что за пару дней до взятия Дамаска Иран начал эвакуировать из Сирии своих военных и дипломатов.

Аракчи после того, как Асад сложил полномочия, заявил, что будущее Сирии является «исключительно ответственностью сирийского народа, без разрушительного вмешательства или иностранного принуждения». МИД Ирана призвал прекратить бои и начать диалог «с участием всех слоев сирийского общества» с целью формирования «инклюзивного правительства, представляющего весь сирийский народ».