МИД Ирана заявил об «удивлении» Асада «неспособностью» сирийской армии

«Что было удивительно, так это неспособность сирийской армии справиться с ситуацией, а во-вторых, скорость развития событий, которая была неожиданной. Сам господин [экс-президент Сирии] Башар Асад был удивлен тем, как действовала его собственная армия, и было ясно, что в самой Сирии нет правильного анализа. Я думаю, что сирийская армия была в плену психологической войны», — сказал он.