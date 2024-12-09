Губернатор Куйвашев поздравил свердловчан с Днем Героев Отечества

Евгений Куйвашев 9 декабря поздравил уральцев с Днем Героев Отечества. Губернатор Свердловской области отметил, что наш регион испокон веков славится своими трудолюбивыми, смелыми и талантливыми жителями, многие из которых были удостоены высоких званий и наград.
«Герои Отечества защищают Россию и россиян, вносят огромный вклад в развитие экономики, науки и культуры. Герои Отечества стоят у станков, трудятся в полях, разрабатывают гениальные конструкторские идеи, воспитывают молодое поколение», — говорится в обращении губернатора.
Евгений Куйвашев поблагодарил жителей региона за трудолюбие, мужество и преданность своей стране и родному краю, а также пожелал крепкого здоровья и успехов.