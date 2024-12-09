Лукашенко: Беларусь готова стать для Танзании надежным партнером в осуществлении самых амбициозных планов

«Современная Танзания — это страна, которая продолжает уверенно двигаться по пути экономических и социальных реформ, обеспечивать устойчивый рост благополучия своих граждан», — говорится в поздравлении.
Президент заверил, что Беларусь готова стать для Танзании надежным партнером в осуществлении самых амбициозных планов по развитию собственной экономики: «Убежден, что разработка и совместная реализация проектов в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, медицине, туризме и других сферах будут содействовать дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия на благо народов наших государств».
Александр Лукашенко пожелал Самии Сулуху Хасан отличного здоровья и новых достижений в созидательном труде, а всем танзанийцам — мира, единства и прогресса.