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Лукашенко: Беларусь готова стать для Танзании надежным партнером в осуществлении самых амбициозных планов

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Танзании Самию Сулуху Хасан с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Современная Танзания — это страна, которая продолжает уверенно двигаться по пути экономических и социальных реформ, обеспечивать устойчивый рост благополучия своих граждан», — говорится в поздравлении.

Президент заверил, что Беларусь готова стать для Танзании надежным партнером в осуществлении самых амбициозных планов по развитию собственной экономики: «Убежден, что разработка и совместная реализация проектов в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, медицине, туризме и других сферах будут содействовать дальнейшему расширению двустороннего взаимодействия на благо народов наших государств».

Александр Лукашенко пожелал Самии Сулуху Хасан отличного здоровья и новых достижений в созидательном труде, а всем танзанийцам — мира, единства и прогресса.

Лукашенко Александр