Лукашенко поздравил гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летием

«С Вашим именем неразрывно связана история одного из самых знаменитых музеев мира — Государственного Эрмитажа. За время Вашего руководства учреждение сохранило и многократно приумножило богатейшее культурное наследие. Вы пользуетесь особым авторитетом в профессиональном сообществе. Вас отличают твердая гражданская позиция, доскональное знание тенденций развития музейного дела и нестандартное мышление», — говорится в поздравлении.