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Лукашенко поздравил гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского с 80-летием

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального директора Государственного Эрмитажа Российской Федерации Михаила Пиотровского с 80-летием. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«С Вашим именем неразрывно связана история одного из самых знаменитых музеев мира — Государственного Эрмитажа. За время Вашего руководства учреждение сохранило и многократно приумножило богатейшее культурное наследие. Вы пользуетесь особым авторитетом в профессиональном сообществе. Вас отличают твердая гражданская позиция, доскональное знание тенденций развития музейного дела и нестандартное мышление», — говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение в том, что труд Михаила Пиотровского в дальнейшем будет столь же активным и плодотворным, пожелал ему здоровья, благополучия и новых свершений.

Лукашенко Александр