Беглый красноярский бизнесмен и депутат Гольдман может скрываться в Мексике

Как рассказал руководитель регионального МВД, установлено, что маршрут побега Романа Гольдмана был следующий: из России он прибыл в Минск, из Минска в Стамбул, откуда улетел на Мальдивы. Затем вновь вернулся в Стамбул, после чего отправился в Мексику. Однако, по данным Интерпола, пограничный контроль в Мексике он не проходил, что может свидетельствовать о том, что Гольдман использует поддельные документы.