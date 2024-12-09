Беглый красноярский бизнесмен и депутат Гольдман может скрываться в Мексике

Красноярский депутат и бизнесмен Роман Гольдман, похитивший 2 млрд рублей у вкладчиков агрокооператива, может скрываться в Мексике. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий на пресс-конференции, приуроченной ко Международному дню борьбы с коррупцией.
Как рассказал руководитель регионального МВД, установлено, что маршрут побега Романа Гольдмана был следующий: из России он прибыл в Минск, из Минска в Стамбул, откуда улетел на Мальдивы. Затем вновь вернулся в Стамбул, после чего отправился в Мексику. Однако, по данным Интерпола, пограничный контроль в Мексике он не проходил, что может свидетельствовать о том, что Гольдман использует поддельные документы.
Поиски беглого депутата продолжаются. В январе 2024 года он был объявлен в международный розыск. Расследование уголовного дела продлено до марта 2025 года.
Ранее сообщалось о том, что вкладчики агрокооператива Романа Гольдмана обратились к нему.