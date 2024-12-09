Витиник и Зотеева — новые руководители строительства Хабаровского края

Важнейшим назначением стало назначение Анастасии Зотеевой на пост и.о. министра строительства края. Зотеева, ранее возглавлявшая проект строительства первой атомной электростанции в Турции, теперь будет курировать ключевые строительные процессы в Хабаровском крае. Ее опыт в управлении крупными проектами, включая руководящие должности в «Русатом Энерго Интернешнл» и АО «Аккую Нуклеар», делает ее важным звеном в перезагрузке строительной отрасли региона.