Витиник и Зотеева — новые руководители строительства Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин сообщил о новых назначениях в правительстве региона, подчеркнув важность реформирования строительной отрасли в ответ на запросы жителей края, сообщает телеграм-канал «Демешин».
Важнейшим назначением стало назначение Анастасии Зотеевой на пост и.о. министра строительства края. Зотеева, ранее возглавлявшая проект строительства первой атомной электростанции в Турции, теперь будет курировать ключевые строительные процессы в Хабаровском крае. Ее опыт в управлении крупными проектами, включая руководящие должности в «Русатом Энерго Интернешнл» и АО «Аккую Нуклеар», делает ее важным звеном в перезагрузке строительной отрасли региона.
Кроме того, на заседании президиума правительства был назначен и.о. зампреда, курирующего вопросы строительства, Виктор Витиник. Он имеет обширный опыт работы в государственных структурах, включая должности в Россотрудничестве, Совете министров Республики Крым и департаменте культурного наследия Москвы.
«У обоих новых коллег огромный опыт, и я уверен, что они смогут применить его на благо Хабаровского края», — отметил Дмитрий Демешин.