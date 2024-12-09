Роман Болотов оценил достижения Башкирии в природоохранной сфере

«В 2021 году по инициативе Главы Башкирии Радия Хабирова была создана республиканская межведомственная комиссия по вопросам деятельности недропользователей. Я не раз отмечал, что это было верное решение, несмотря на то, что у некоторых оно вызвало определенный скепсис. Но время показало правоту Радия Хабирова и эффективность созданного инструмента борьбы с нарушителями, о чем мы можем судить по результатам, достигнутым за три с небольшим года. Глава республики говорил об этом в ходе недавней прямой линии. Комиссии удалось грамотно организовать взаимодействие федеральных, региональных и местных органов власти, надзорных ведомств, общественности и бизнеса с тем, чтобы пресечь деятельность недобросовестных недропользователей. По инициативе правительства Башкирии прекращена выдача новых лицензий на добычу россыпного золота, у недобросовестных компаний, таких как “Графское” и “Таналык”, отозваны лицензии. Всего за время работы комиссии были отозваны 28 лицензий на добычу россыпного золота. Мы уже добились взыскания в судах вреда, нанесенного природе Башкирии, и продолжаем эту работу. Прокуратура РБ только в 2024 году возбудила порядка 8 уголовных дел за нарушения природоохранного законодательства. Руководители предприятий, которые занимались варварской добычей полезных ископаемых, привлекаются к уголовной ответственности, руководитель одной компании уже осужден. Кроме того, суды обязывают недобросовестных недропользователей рекультивировать нарушенные земли. Работа продолжается и главный ее результат не только в области экономики и экологии. Жители Башкирии могут быть уверены, что республика защищает их законные интересы. Все это обеспечивает благоприятный социальный климат в регионе, делает его действительно привлекательным для людей», — подытожил Роман Болотов.