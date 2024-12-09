Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем Героев Отечества

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жителей региона с Днем Героев Отечества. Он отметил, что в этот праздник чествуют тех, чьи мужество и подвиги ради других вызывают восхищение и являются нравственным ориентиром.
«Сейчас наши военнослужащие и добровольцы, находясь в зоне спецоперации, демонстрируют истинный героизм и стойкость духа, с честью защищают суверенитет России, — написал Кондратьев в своем телеграм-канале. — Они — гордость и слава Краснодарского края и нашей страны».
Губернатор Кубани отметил, что многие поколения соотечественников стояли на защите Родины, исполняли свой воинский долг во время Великой Отечественной войны, в современных конфликтах и локальных военных действиях.
Напомним, во время прямой линии Вениамин Кондратьев сказал, что Кубань будет помогать бойцам спецоперации, пока не прозвучит слово «Победа».