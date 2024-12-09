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Губернатор Самаркой области поздравил жителей с Днем Героев Отечества

Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области и по всей стране отмечают праздник, отражающий мужество и трудолюбие. Глава региона Вячеслав Федорищев поздравил жителей с Днем Героев Отечества 9 декабря.

— Дорогие Герои! Вы для всех нас образец настоящей, искренней преданности Родине, ответственности за ее судьбу. Благодарю вас за все, что вы сделали и делаете для защиты нашей страны и укрепления ее мощи. Уверен, память о подвигах и свершениях Героев, благодарность и уважение к ним будут вдохновлять новые поколения граждан страны, помогать преодолевать любые препятствия, — отметил губернатор.

Глава региона пожелал Героям успехов в добрых начинаниях, здоровья и благополучия.

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