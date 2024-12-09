В Уфе может появиться проспект Муртазы Рахимова

Кроме того, администрация Уфы просит горожан выразить свое мнение по поводу присвоения переулку, расположенному между улицами Елизаветы Глинки и Героя Салиха Валеева в Калининском районе Уфы, в переулок Новый. Одновременно проводится опрос об идее присвоения новой улице, расположенной между Соединительным шоссе и Бирским трактом в Орджоникидзевском районе Уфы, наименования: улица Фасадная (или улица Триумфальная).