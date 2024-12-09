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В Уфе может появиться проспект Муртазы Рахимова

Мэрия Уфы проводит опрос по поводу присвоения проектируемому проспекту имени первого президента Башкирии Муртазы Рахимова.

Источник: Сайт администрации Уфы

«Просим уфимцев выразить мнение об идее присвоения проектируемому проспекту, расположенному в Кировском районе Уфы, имени Муртазы Губайдулловича Рахимова», — говорится в сообщении муниципалитета.

Новый проспект протяженностью 2,8 километра находится в Кузнецовском затоне между улицей Пугачева и Оренбургским трактом.

Кроме того, администрация Уфы просит горожан выразить свое мнение по поводу присвоения переулку, расположенному между улицами Елизаветы Глинки и Героя Салиха Валеева в Калининском районе Уфы, в переулок Новый. Одновременно проводится опрос об идее присвоения новой улице, расположенной между Соединительным шоссе и Бирским трактом в Орджоникидзевском районе Уфы, наименования: улица Фасадная (или улица Триумфальная).