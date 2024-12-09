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Назначен новый глава Алматинской академии МВД

Сменился начальник Алматинской академии Министерства внутренних дел (МВД) имени Макана Есбулатова. Им стал Калижан Кобландин, сообщает Zakon.kz.

Источник: polisia.kz

Согласно данным пресс-службы правоохранителей, 9 декабря 2024 года нового руководителя учебного заведения личному составу представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

Отмечено, что Калижан Кобландин имеет богатый опыт работы в различных руководящих должностях.

До назначения на новую позицию он занимал должность заместителя начальника Департамента полиции на транспорте.

Примечательно, что 6 декабря стало известно о назначении нового начальника Департамента полиции на транспорте МВД. Им стал генерал-майор полиции Айдос Рысбаев.