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Алексей Логвиненко: «Сегодня вся наша страна отмечает День Героев Отечества»

Ростов вписал немало ярких страниц в историю государства.

Источник: соцсети

Ростов-на-Дону, город воинской славы, вписал немало ярких страниц в историю государства. Ростовчане никогда не сдаются и не пасуют перед трудностями. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Логвиненко.

 — Мы живем в удивительное время, когда Герои рядом с нами. Это участники боевых сражений времен Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны локальных конфликтов, боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии. Доблесть и самоотверженность своих дедов и прадедов переняли сегодняшние воины — участники СВО. Верно сказал Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин: «Ратный подвиг и трудовая доблесть, твердость характера наших людей и сплоченность всего российского общества — неразрывны и питают друг друга». Вместе мы преодолеем любые препятствия. Победа будет за нами! Гордимся нашими Героями! — говорится в сообщении.

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