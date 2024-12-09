Алексей Логвиненко: «Сегодня вся наша страна отмечает День Героев Отечества»

Ростов-на-Дону, город воинской славы, вписал немало ярких страниц в историю государства. Ростовчане никогда не сдаются и не пасуют перед трудностями. Об этом в своем телеграм-канале написал глава администрации города Алексей Логвиненко.



— Мы живем в удивительное время, когда Герои рядом с нами. Это участники боевых сражений времен Великой Отечественной войны и труженики тыла, ветераны локальных конфликтов, боевых действий в Афганистане, Чечне и Сирии. Доблесть и самоотверженность своих дедов и прадедов переняли сегодняшние воины — участники СВО. Верно сказал Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин: «Ратный подвиг и трудовая доблесть, твердость характера наших людей и сплоченность всего российского общества — неразрывны и питают друг друга». Вместе мы преодолеем любые препятствия. Победа будет за нами! Гордимся нашими Героями! — говорится в сообщении.