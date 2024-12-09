Москалькова оценила ситуацию с поиском пропавших без вести в ходе СВО

«Согласно общим правилам, до окончания боевых действий, как правило, ни количество пленных, ни число пропавших без вести, ни погибших ни одна из сторон не оглашает. Я даже не буду произносить те цифры, которыми я владею в рамках обращений в свой адрес. Я хочу сказать, что очень важно отстроить правильную систему поиска», — отметила она.