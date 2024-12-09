Москалькова оценила ситуацию с поиском пропавших без вести в ходе СВО

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Очень важно отстроить правильную систему поиска без вести пропавших в ходе СВО, в этом вопросе России интересен опыт других государств, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Согласно общим правилам, до окончания боевых действий, как правило, ни количество пленных, ни число пропавших без вести, ни погибших ни одна из сторон не оглашает. Я даже не буду произносить те цифры, которыми я владею в рамках обращений в свой адрес. Я хочу сказать, что очень важно отстроить правильную систему поиска», — отметила она.
Москалькова в ходе интервью рассказала, что недавно в Баку приняла участие в форуме, посвященном поиску без вести пропавших. На мероприятии собрались представители более 50 государств.
«У них наработаны, на мой взгляд, интересные для нас механизмы, алгоритмы, в том числе и по работе с ДНК, и по обмену информацией. В некоторых государствах есть специальные законы по этому поводу», — добавила федеральный омбудсмен.