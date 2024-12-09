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На Камчатке отменили новогодний салют

В Камчатском крае отменили новогодний салют. Об этом в понедельник, 9 декабря, рассказал глава региона Владимир Солодов.

Источник: Freepik

«Принял решение отменить новогодний салют», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя итоги оперативного совещания.

Солодов уточнил, что решение было принято для поддержки бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее, 6 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется запускать новогодние фейерверки в этом году.

До этого, 28 ноября, первый зампред фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев обратился к главам всех регионов с предложением отказаться от фейерверков во время новогодней ночи, а сэкономленные средства направить на помощь участникам СВО и их семьям.

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