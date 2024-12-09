На Камчатке отменили новогодний салют

До этого, 28 ноября, первый зампред фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев обратился к главам всех регионов с предложением отказаться от фейерверков во время новогодней ночи, а сэкономленные средства направить на помощь участникам СВО и их семьям.