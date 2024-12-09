На Камчатке отменили новогодний салют

«Принял решение отменить новогодний салют», — написал он в своем Telegram-канале, комментируя итоги оперативного совещания.
Солодов уточнил, что решение было принято для поддержки бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
Ранее, 6 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется запускать новогодние фейерверки в этом году.
До этого, 28 ноября, первый зампред фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев обратился к главам всех регионов с предложением отказаться от фейерверков во время новогодней ночи, а сэкономленные средства направить на помощь участникам СВО и их семьям.