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Башар Асад с семьей прибыл в Москву

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище по соображениям гуманитарного характера, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.

Источник: Sputnik.uz

«Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Кроме того, РФ считает необходимым возобновление переговоров под эгидой ООН.

«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — сообщил собеседник.

Россия надеется на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между странами, резюмировал источник.

Собеседник агентства также рассказал, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений России на территории Сирии.

В свою очередь, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей, заявил, что РФ не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США.

Напомним, что в воскресенье представители вооруженной оппозиции в Сирии объявили, что установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, он установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.

В российском МИД сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом Россия в переговорах не участвовала.