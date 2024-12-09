Башар Асад с семьей прибыл в Москву

«Президент Сирии Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Россия, исходя из соображений гуманитарного характера, предоставила им убежище», — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, Россия всегда выступала за поиск политического решения в урегулировании сирийского кризиса. Кроме того, РФ считает необходимым возобновление переговоров под эгидой ООН.
«Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — сообщил собеседник.
Россия надеется на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между странами, резюмировал источник.
Собеседник агентства также рассказал, что Москва поддерживает контакт с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипучреждений России на территории Сирии.
В свою очередь, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей, заявил, что РФ не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США.
Напомним, что в воскресенье представители вооруженной оппозиции в Сирии объявили, что установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, он установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В российском МИД сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом Россия в переговорах не участвовала.