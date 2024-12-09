Башар Асад с семьей прибыл в Москву

В свою очередь, постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя прибытие в Москву ушедшего в отставку президента Сирии Башара Асада с семьей, заявил, что РФ не предает друзей в трудных ситуациях и в этом отличается от США.