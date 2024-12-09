Трамп рассказал, чего хочет Зеленский

«(Зеленский — ред.) хочет заключить мир… Это что-то новое… Он хочет прекращения огня… Мы не обсуждали детали. Он думает, что пришло время», — заявил Трамп, ранее встретившийся с Зеленским в Париже.
Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Украина «хотели бы заключить сделку», и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия ознакомилась с данным заявлением Трампа. Он подчеркнул, что условия мирных переговоров ранее были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, но Украина продолжает отказываться от диалога. По словам Пескова, для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить декрет о запрете переговоров и дать указание о возобновлении диалога «на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле».
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.