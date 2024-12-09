Ю. Шалабаев: «Как только начался снег, техника сразу вышла на уборку»

Прогноз не сбылся — вместо обещанных синоптиками 12-ти сантиметров снега выпало 17. Ночью работа снегоуборочной техники не прекращалась и продолжается до сих пор. Автопоезда и отдельные машины прометают проезжие части, в попытке свести к минимуму вероятность возникновения ДТП на дорогах Нижнего.
Как отмечает сам мэр, убрать дороги полностью во время снегопада не представляется возможным. Эффективность работы снегоуборочных машин возрастает, лишь когда осадки прекращаются.
«Сейчас пока передышка, и техника может работать в полную силу. Используем это время».