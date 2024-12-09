Ю. Шалабаев: «Как только начался снег, техника сразу вышла на уборку»

Прогноз не сбылся — вместо обещанных синоптиками 12-ти сантиметров снега выпало 17. Ночью работа снегоуборочной техники не прекращалась и продолжается до сих пор. Автопоезда и отдельные машины прометают проезжие части, в попытке свести к минимуму вероятность возникновения ДТП на дорогах Нижнего.