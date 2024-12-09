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ТАСС: сирийская оппозиция контролирует Тартус, где находится военная база РФ

По данным источника, члены оппозиции не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

Источник: ТАСС

ДУБАЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Сирийская вооруженная оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Об этом ТАСС сообщил источник в сирийской провинции.

По его словам, вооруженные формирования вошли на территорию Тартуса и Джеблы, когда оппозиция объявила о свержении президента Сирии Башара Асада. Источник также подчеркнул, что члены оппозиции не вторгались на российские базы в Тартусе и Хмеймиме.

«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла. Вооруженные силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на территорию российских военных баз, которые функционируют в нормальном режиме», — сказал он.

Ранее очевидцы сообщили ТАСС, что члены вооруженной сирийской оппозиции вошли в Джеблу. По словам собеседника агентства, днем 8 декабря боевики находились в центре города и стреляли в воздух, но российским военным не угрожали.

27 ноября оппозиционные вооруженные формирования начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада захватили несколько крупных городов. В воскресенье утром они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии покинули столицу.