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Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю хотят запретить покидать страну

АСТАНА, 9 дек — Sputnik. Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю хотят запретить покидать страну. Об этом пишет агентство Рёнхап.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Запрет введен в связи с расследованием в отношении президента, ранее объявившего военное положение.

«Мы принимаем решение на основе всестороннего анализа, включая возможность того, что он покинет страну. У объекта расследования нет никаких человеческих или физических ограничений на это».

отметила полиция на брифинге в Сеуле.

Агентство ссылается на высокопоставленного офицера, который заявил, что возможно президента лично вызовут на допрос. Но сначала необходимо собрать материалы по этому делу.

Экс-министру внутренних дел Южной Кореи Ли Сан Мину тоже запретили выезд за пределы страны.

Позже министерство юстиции Южной Кореи сообщило о запрете на выезд за границу президенту.

Двумя днями ранее президент Юн Сок Ёль принес извинения за введение военного положения в Южной Корее. Накануне спикер парламента призвал объявить импичмент главе государства.