Президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю хотят запретить покидать страну

Запрет введен в связи с расследованием в отношении президента, ранее объявившего военное положение.
«Мы принимаем решение на основе всестороннего анализа, включая возможность того, что он покинет страну. У объекта расследования нет никаких человеческих или физических ограничений на это».
Агентство ссылается на высокопоставленного офицера, который заявил, что возможно президента лично вызовут на допрос. Но сначала необходимо собрать материалы по этому делу.
Экс-министру внутренних дел Южной Кореи Ли Сан Мину тоже запретили выезд за пределы страны.
Позже министерство юстиции Южной Кореи сообщило о запрете на выезд за границу президенту.
Двумя днями ранее президент Юн Сок Ёль принес извинения за введение военного положения в Южной Корее. Накануне спикер парламента призвал объявить импичмент главе государства.