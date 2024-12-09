В ГД внесут проект о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

Володин также напомнил о принятом 26 ноября Госдумой законе, запрещающем продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров с газом, и предложил ввести штрафы за его нарушение: до 60 тыс. рублей для физических лиц, до 300 тыс. рублей для должностных и до 600 тыс. рублей для юридических.