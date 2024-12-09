В ГД внесут проект о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу энергетиков детям

«К внесению готовится законопроект, который предусмотрит штрафы за продажу детям энергетиков: для физических лиц — до 50 тыс. рублей; для должностных лиц — до 200 тыс. рублей; для юридических лиц — до 500 тыс. рублей», — написал он у себя в Telegram-канале.
Володин также напомнил о принятом 26 ноября Госдумой законе, запрещающем продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров с газом, и предложил ввести штрафы за его нарушение: до 60 тыс. рублей для физических лиц, до 300 тыс. рублей для должностных и до 600 тыс. рублей для юридических.
Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики 8 августа. До этого, 2 августа, сенаторы Совета Федерации одобрили закон.
Как рассказала в конце июня врач-кардиолог, медицинский эксперт «ИНВИТРО» Полина Концедайло, энергетические напитки оказывают влияние на нервную и сердечно-сосудистую системы из-за содержания кофеина и таурина. Кроме того, избыточное содержание сахаров может привести к ожирению и диабету. Постоянное употребление энергетиков может вызвать развитие зависимости.