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Департамент экономразвития Самары возглавила экс-замглавы Дзержинска Ашуркова

Новым вице-мэром — главой департамента экономического развития и торговли Самары стала Юлия Ашуркова.

Источник: администрация Самары

В Самаре назначили нового заместителя главы Самары — руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Этот пост заняла Юлия Ашуркова, которая до этого работала в администрации Дзержинска.

«И.о. главы Самары Иван Носков представил Юлию Ашуркову на оперативном совещании администрации города 9 декабря», — сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы.

У Юлии Ашурковой два высших образования по специальностям «География» и «Экономическая теория». Она кандидат географических наук. Работала в Иркутской области. Прошла путь от консультанта отдела региональной экономики до начальника департамента стратегического развития комитета экономики администрации Иркутска. С 2019 по 2024 год занимала пост замглавы Дзержинска Нижегородской области. Работала в команде Ивана Носкова.

Напомним, ранее департамент торговли Самары возглавлял Владислав Зотов. Он покинул этот пост в ноябре 2024 года. Насколько известно, он ушел по семейным обстоятельствам.