Департамент экономразвития Самары возглавила экс-замглавы Дзержинска Ашуркова

У Юлии Ашурковой два высших образования по специальностям «География» и «Экономическая теория». Она кандидат географических наук. Работала в Иркутской области. Прошла путь от консультанта отдела региональной экономики до начальника департамента стратегического развития комитета экономики администрации Иркутска. С 2019 по 2024 год занимала пост замглавы Дзержинска Нижегородской области. Работала в команде Ивана Носкова.