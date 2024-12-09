Департамент экономразвития Самары возглавила экс-замглавы Дзержинска Ашуркова

В Самаре назначили нового заместителя главы Самары — руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли. Этот пост заняла Юлия Ашуркова, которая до этого работала в администрации Дзержинска.
«И.о. главы Самары Иван Носков представил Юлию Ашуркову на оперативном совещании администрации города 9 декабря», — сообщили в пресс-службе мэрии областной столицы.
У Юлии Ашурковой два высших образования по специальностям «География» и «Экономическая теория». Она кандидат географических наук. Работала в Иркутской области. Прошла путь от консультанта отдела региональной экономики до начальника департамента стратегического развития комитета экономики администрации Иркутска. С 2019 по 2024 год занимала пост замглавы Дзержинска Нижегородской области. Работала в команде Ивана Носкова.
Напомним, ранее департамент торговли Самары возглавлял Владислав Зотов. Он покинул этот пост в ноябре 2024 года. Насколько известно, он ушел по семейным обстоятельствам.