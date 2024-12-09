Он заявил, что противники Трампа понимают, что его слова могут расходиться с реальностью.
«Жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку [президента Франции Эмманюэля] Макрона, это одно, а объективная зависимость от союзников по НАТО — это другое» — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Также, по его словам, даже несмотря на то, что Трамп не сможет заменить всех представителей «глубинного государства» в правительстве, он обладает высоким авторитетом для того, чтобы повлиять на политику США по Украине.
«Трамп начинает конкретизировать свою внешнеполитическую программу. Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности», — добавил Пушков.
В тот же день Трамп сделал заявление, что после смены американской администрации Вашингтон, вероятно, сократит объемы военной помощи Украине. Кроме того, американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) хотел бы «заключить сделку» с Россией. По его словам, необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры, иначе украинский конфликт может усугубиться. Уточняется, что Украина увидела возможность сблизиться с будущим лидером США и донести до него свою позицию в конфликте.
В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа о желании Киева «заключить сделку», напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для переговоров по Украине и приветствует предложения от Китая, Индии, Бразилии и других стран.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.