В Совфеде оценили заявление Трампа по Украине

В тот же день Трамп сделал заявление, что после смены американской администрации Вашингтон, вероятно, сократит объемы военной помощи Украине. Кроме того, американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) хотел бы «заключить сделку» с Россией. По его словам, необходимо немедленно прекратить огонь и начать переговоры, иначе украинский конфликт может усугубиться. Уточняется, что Украина увидела возможность сблизиться с будущим лидером США и донести до него свою позицию в конфликте.