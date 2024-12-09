В Новороссийске пройдут военно-морские учения с боевой стрельбой

Тренировки пройдут в два этапа: с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00. Учения будут включать стрельбы из артиллерийских установок с молов Военной гавани.
Военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.
Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут 9 декабря учения в акватории морского порта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Тренировки пройдут в два этапа: с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00. Учения будут включать стрельбы из артиллерийских установок с молов Военной гавани.
Военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.