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В Новороссийске пройдут военно-морские учения с боевой стрельбой

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы проведут 9 декабря учения в акватории морского порта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: Коммерсантъ

Тренировки пройдут в два этапа: с 11:00 до 13:00, а также с 21:00 до 23:00. Учения будут включать стрельбы из артиллерийских установок с молов Военной гавани.

Военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА.

учения