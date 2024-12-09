Трамп рассказал об отношении к НАТО

«Я сказал (Эммануэлю Макрону — ред.), что НАТО — это хорошо, пока там платят по счетам… когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался», — заявил Трамп, ранее встретившийся с Макроном в Париже.