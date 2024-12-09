Трамп рассказал об отношении к НАТО

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсудил НАТО, сказав, что одобряет альянс, пока его страны-члены «платят по счетам».
В субботу в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Владимира Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир «немного сходит с ума».
«Я сказал (Эммануэлю Макрону — ред.), что НАТО — это хорошо, пока там платят по счетам… когда я присоединился к НАТО, никто не платил, и потом они заплатили после того, как я вмешался», — заявил Трамп, ранее встретившийся с Макроном в Париже.
Ранее издание Politico сообщало, что Трамп в случае победы на президентских выборах может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.