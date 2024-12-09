Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение курских чиновников

КУРСК, 9 дек — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что без претензий примет увольнение чиновников Курской области, не готовых работать в новом формате.
«Сразу, коллеги, хочу ко всем обратиться: если кто-то чувствует себя не готовым к новому формату работы, к кризисной системе управления, может об этом честно сказать, написать заявление, и я это с пониманием приму. Никаких претензий здесь нет и не будет. У каждого человека есть свой предел возможностей и свой потолок. То же самое касается и тех людей, кто чувствует за собой какие-то грехи. Таким людям я сразу, на берегу, предлагаю покаяться и уверен, что это будет во всех смыслах правильно», — сказал Хинштейн в ходе оперативного совещания правительства Курской области.
В четверг, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об исполняющем обязанности губернатора Курской области». В связи с заявлением губернатора Курской области Алексея Смирнова о досрочном прекращении полномочий временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Хинштейн. 7 декабря полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев представил правительству Курской области нового врио губернатора.